СБУ заявляє про затримання ексучасника угруповання «ЛНР»

Служба безпеки України заявляє про затримання колишнього учасника незаконного збройного угруповання «ЛНР» 16 вересня.

За даними контррозвідки СБУ, підозрюваний – мешканець Луганська – приєднався до незаконного угруповання в 2015 році і брав участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції (нині – Операція об’єднаних сил) у складі артилерійського підрозділу.

«Зловмисника затримано під час спроби потрапити на підконтрольну українській владі територію. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – повідомляють у СБУ.

Ця кваліфікація в разі доведення провини передбачає позбавлення волі на термін від восьми до 15 років з ймовірністю конфіскації майна.

Наразі триває досудове розслідування.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.