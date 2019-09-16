СБУ заявляє про затримання ексучасника угруповання «ЛНР»

Служба безпеки України заявляє про затримання колишнього учасника незаконного збройного угруповання «ЛНР» 16 вересня.
За даними контррозвідки СБУ, підозрюваний – мешканець Луганська – приєднався до незаконного угруповання в 2015 році і брав участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції (нині – Операція об’єднаних сил) у складі артилерійського підрозділу.
«Зловмисника затримано під час спроби потрапити на підконтрольну українській владі територію. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – повідомляють у СБУ.
Ця кваліфікація в разі доведення провини передбачає позбавлення волі на термін від восьми до 15 років з ймовірністю конфіскації майна.
Наразі триває досудове розслідування.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ