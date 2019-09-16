В Маріуполі вбили бойовика угруповання «ДНР» Джумаєва

В Маріуполі 16 вересня розстріляли бойовика угруповання «ДНР» Романа Джумаєва. Таку інформацію оприлюднив міський сайт 0629 і підтвердили Радіо Свобода в обласній поліції.

«Факт вбивства в місті Маріуполі – так, у нас зареєстрований, на місці працює слідча оперативна група і керівництво поліції» – повідомила речниця поліції Донецької області Олександра Гаврилко, пообіцявши згодом оприлюднити деталі.

Вона також підтвердила, що йдеться про Романа Джумаєва.

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Роман Джумаєв народився в Маріуполі у 1991 році. За фахом – програміст. Влітку 2014 року він пішов воювати проти українських Збройних сил на боці сепаратистів, був у складі інтербригади «Пятнашка». Брав участь в боях за Дебальцеве та в боях з «кіборгами» в Донецькому аеропорту.

В Україні за участь в незаконних збройних формуваннях щодо нього завели як мінімум одну кримінальну справу. У 2015 році Джумаєв поїхав з Донбасу до Білорусі. Останнім часом він мешкав у Маріуполі, де був під домашнім арештом.