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15 Вересень 2019, Київ 22:20
Новини | Події

У Криму влаштували виставку про вбитих ватажків сепаратистських угруповань Донбасу

Портрет убитого ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка (п), анексований Крим, Севастополь, 15 вересня 2019 року

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У Севастополі, що на території анексованого Росією Криму, 15 вересня в Палаці культури рибалок відкрили виставку картин про бойові дії на Донбасі і бойовиків визнаних Україною терористичними угруповань «ДНР» та «ЛНР».

Як передає проект Радіо Свобода Крим.Реалії, на великих полотнищах російський художник Олексій Крюков зобразив вбитого ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка, вбитого бойовика угруповання «ЛНР» Олексія Мозгового та інших бойовиків. Кілька картин зображають життя дітей на війні.

Портрет убитого в 2015 році бойовика угруповання «ЛНР» Олексія Мозгового
Портрет убитого в 2015 році бойовика угруповання «ЛНР» Олексія Мозгового

Повідомляється, що на відкритті виставки були російські військові з розташованої неподалік частини. Також на захід прийшли журналісти і чиновники.

Автор картин Олексій Крюков розповів, що йому нібито довелося жити поруч з бойовиками, щоб написати картини. Крюков назвав бойовиків з угруповання «ДНР» «прообразами» Олександра Невського і Єрмака.

Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року після анексії Криму Росією. Україна і Захід звинувачує Росію в збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Чому Захарченка вбили саме зараз?
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Чому Захарченка вбили саме зараз?

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