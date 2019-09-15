У Криму влаштували виставку про вбитих ватажків сепаратистських угруповань Донбасу

У Севастополі, що на території анексованого Росією Криму, 15 вересня в Палаці культури рибалок відкрили виставку картин про бойові дії на Донбасі і бойовиків визнаних Україною терористичними угруповань «ДНР» та «ЛНР».

Як передає проект Радіо Свобода Крим.Реалії, на великих полотнищах російський художник Олексій Крюков зобразив вбитого ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка, вбитого бойовика угруповання «ЛНР» Олексія Мозгового та інших бойовиків. Кілька картин зображають життя дітей на війні.

Повідомляється, що на відкритті виставки були російські військові з розташованої неподалік частини. Також на захід прийшли журналісти і чиновники.

Автор картин Олексій Крюков розповів, що йому нібито довелося жити поруч з бойовиками, щоб написати картини. Крюков назвав бойовиків з угруповання «ДНР» «прообразами» Олександра Невського і Єрмака.

Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року після анексії Криму Росією. Україна і Захід звинувачує Росію в збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».