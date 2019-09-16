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16 Вересень 2019, Київ 09:01
Новини | Події

На Донбасі поранений один український військовий – штаб ООС

Військові Зсброних сил неподалік міста Золоте-4

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У зоні бойових дій на Донбасі 15 вересня не було втрат серед українських військових, а в перші години 16 вересня зазнав поранення один військовослужбовець, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики впродовж доби 15 вересня 16 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї. Ще два обстріли своїх позицій з боку бойовиків українські військові зафіксували в перші години 16 вересня.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не наводили зведених даних про бойові дії 15 вересня.

Що Зеленський віддасть Путіну за мир на Донбасі?
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Що Зеленський віддасть Путіну за мир на Донбасі?

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Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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