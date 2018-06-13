СБУ розповіла, як ФСБ створює канали контрабанди наркотиків та зброї з України до Росії

Російські прикордонники навмисне створюють канали контрабанди з України наркотиків та зброї, аби потім їх викрити. Мета – пропагандистський галас та формування Україні іміджу кримінальної та терористичної держави. Докази підготовки таких провокацій зібрали в Управлінні СБУ в Сумській області.

Несподіване продовження отримала історія, про яку Радіо Свобода розповідало у квітні – «Загибель українця: ФСБ Росії поранила і захопила громадянина України, звинувативши у «контрабанді зброї». Мешканця сумського прикордонного села оперативники Прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії затримали на кордоні й вилучили у нього зброю, набої, гранати та кілограм ртуті. При затриманні хлопця обстріляли, від поранень він помер у тюрмі невдовзі після суду.

Близькі загиблого у звинувачення не вірять. Проте з матеріалів обвинувального вироку виходить, що російські прикордонники досконально знали, де саме, коли і в який час перетинатиме кордон порушник, а спецпризначенцям навіть показали фото хлопця, якого вони братимуть.

Управління СБУ в Сумській області викрило й задокументувало схеми, механізми, форми і методи роботи ФСБ, якими готуються такі провокації.

Як вербує ФСБ

Одним із основних вербувальних пунктів є пункти пропуску на кордоні між Україною та Росією. Офіцери оперативно-розшукових відділів (ОРВ) прикордонних управлінь ФСБ Росії відслідковують потік людей і відбирають тих, хто становить для них оперативний інтерес.

У першу чергу це – секретоносії, діючі й колишні військові, правоохоронці, члени праворадикальних партій й організацій, учасники АТО, футбольні фанати й інші категорії людей, яким можна пригрозити покаранням за дійсні чи вдавані правопорушення або які потрапили у скрутне становище. Обробку починають вже у процесі фільтраційних заходів на в’їзд, відводячи людину до цієї будівлі:

«Якщо людина підходить, її вербують. Вона має написати підписку (цитую): «Я, Иванов Иван Иванович, изъявляю добровольное согласие оказывать негласную помощь органам ФСБ в деле обеспечения государственной безопасности. Обязуюсь хранить в тайне все сведения, которые станут мне известны по роду моей деятельности. В целях конспирации избираю себе псевдоним такой-то. Дата, подпись». Інколи людині дають чистий аркуш і вона пише під диктовку, інколи це роздрукований бланк», – розповідає Леся Рапута, помічник начальника сумського УСБУ по зв’язках зі ЗМІ та громадськістю.

Вербування не завжди відбувається одразу. В СБУ кажуть, що існують певні ознаки, що людина перебуває у вербувальному вивченні. Співробітники ФСБ встановлюють контакт, обіцяють допомогу у вирішенні проблем плюс грошову винагороду за виконання розвідувальних завдань. Якщо все проходить гладко, ФСБ робить вербувальну пропозицію. Це називається «шляхом поступового залучення».

Подвійний агент «Фартовий»

Офіцер ОРВ прикордонної комендатури «Суджа» Прикордонного управління ФСБ Росії в Курській області Дмитро (у соцмережах використовує прізвище Основін) з’явився у полі зору СБУ кілька років тому. Було відомо, зокрема, що він займається вербуванням і що особливу увагу звертає на молодих чоловіків, в яких є татуювання, а серед них – на футбольних фанатів.

У СБУ знали, що російські спецслужби ведуть вербувальне вивчення оточення жителя Сумщини, який потім отримав від ФСБ оперативне псевдо «Фартовий». Його попередили, що він також може стати об’єктом зацікавлення ФСБ.

«У жовтні 2017-го я збирався з товаришем на заробітки до Краснодара. На КПП російські прикордонники відвели мене до окремої кімнати. Прийшли два офіцери ОРВ «Суджа» Дмитро і Олександр – обидва в цивільному. Олександр грав роль «поганого слідчого», Дмитро – поміркованого. Мене звинувачували, що я наркоман: «У тебе очі червоні!» Я казав, що зварювальник за фахом, це професійне. Офіцери наполягали, що я вживаю наркотики, вимагали признання, Олександр кілька разів вдарив. Лякали тюрмою. Зрештою, мені сказали, що заплющать очі на моє «вживання наркотиків», якщо я зголошуся допомогти Росії», – розповідає хлопець.

Йому довелося написати підписку про готовність працювати на ФСБ, в ній було зазначене і прізвисько – «Фартовий». Дмитро Основін сказав українцеві знайти, як купити і з ким переправити до Росії кілограм наркотиків – будь-яких. І попередив: якщо «Фартовий» не виконуватиме завдань, підписку про співпрацю з ФСБ доправлять до СБУ, і його посадять.

На заробітки «Фартовий» не поїхав, повернувся до України. І, як то радили у пам’ятці, звернувся до СБУ.

«Наркокур’єр» проти «наркоділків» з ФСБ

Оперативники від імені «Фартового» зав’язали оперативну гру з ФСБ. В перебігу її з’ясувалося, що Основін (із «Фартовим» у месенджері Viber він контактував як «Артем») планував затримати наркокур’єра, а «Фартовий» не фігурував би у кримінальному провадженні, отримавши за виконане завдання гроші. На додаток йому пообіцяли, що підписку про співпрацю з ФСБ знищать.

«Ми з’ясували, що «Основін» хоче створити контрольований канал постачання наркотиків, а потім «викрити» його. Широкий розголос у російських засобах пропаганди (зокрема й іншомовних) зашкодив би іміджеві України. Саме у той час ФСБ здійняла інформаційну хвилю навколо затримання громадянина України зі зброєю та ртуттю на кордоні між Сумською областю та Курською областю Росії. Отже, було важливо зрозуміти, чи «Основін» діяв за власною ініціативою, чи цю операцію курує його керівництво. Для цього залучили людину, яка ніби згодна стати наркокур’єром», – каже заступник начальника управління СБУ в Сумській області Юрій Байдак.

Залегендована під наркокур’єра особа за завданням СБУ виїжджала до Росії – на зустріч із офіцерами Прикордонного управління ФСБ в Курській області, які видавали себе за російських наркоділків.

«Наркоділки» докладно проінструктували: скільки наркотиків «наркокур’єр» має нести, показали, у якому саме місці він має перетинати лінію державного кордону. Проблема полягала в тому, що це була ділянка кордону в безлюдному місці. З огляду на трагічну історію затримання зі зброєю і ртуттю Юрія Сторожка, якого ФСБшники-спецпризначенці смертельно поранили при затриманні, було вирішено відмовитися від операції.

Оперативна гра на підвищення ставок

У проміжному підсумку Служба безпеки України мала: жителя Сумщини, якого завербували посадовці ОРВ Прикордонного управління ФСБ Росії по Курській області; завдання завербованому знайти постачальника наркотиків та наркокур’єра; план ФСБ затримати наркокур’єра, про який розповіли «Фартовому». Докази цього – свідчення «завербованого», доповідь «наркокур’єра», переписка у месенджері Viber, аудіозапис перемов між представниками ФСБ та контррозвідником, залегендованим під сумського наркобарона.

Скасували операцію через призов «Фартового» до армії. У ФСБ це підозри не викликало, навпаки.

Від «Основіна» прийшло нове завдання: він замовив викрадення шифрувальної машини, радіостанції «Либідь» (яка також містить шифрувальний модуль), зброї (бажано, «чогось натівського», наприклад, штурмової гвинтівки М-16).

Невдовзі «Фартовий» рапортував кураторові з ФСБ, що він готовий продати кулемет. За перенесення цієї зброї на російський бік кордону пообіцяли 500 доларів, з яких оперативно перекинули як завдаток на електронний гаманець «Фартового» 300 доларів.

На зустріч із замовниками зброї за завданням СБУ знов виїжджала людина, яка ніби береться за переправлення цього вантажу до Росії. Офіцери ФСБ на цих зустрічах вдавали з себе бандитів, майбутньому кур’єрові показували сумку з купою грошей та казали, що хочуть придбати гранатомет РПГ-7 і 3 гранати до нього за 10 тисяч рублів, а також 10 автоматів Калашникова по 800 доларів.

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Офіцери ФСБ знову наполягали, що нести зброю треба у визначеному ними місці, та ще і вдень. Ця історія була ще більш схожа на історію обстріляного на кордоні і загиблого Юрія Сторожка, тому і цю операцію СБУ скасувала, зібравши достатньо доказів причетності ФСБ до провокацій на кордоні.

«З наших матеріалів ми бачимо, що ФСБ через завербовану особу провокує наркокур’єрів та переносників зброї до злочину, який сама «розкриває». Така сама ситуація, як була з Юрою Сторожком. Він поніс зброю – його вбили. Зараз ми працюємо над його справою – шукаємо того «колегу» «Фартового», агента ФСБ, який найняв Юру для цього показового затримання», – каже заступник начальника управління СБУ в Сумській області Юрій Байдак.