СБУ: на Хмельниччині викрили місцевого жителя, який займався антиукраїнською пропагандою

Служба безпеки України повідомляє про викриття жителя Хмельницької області, який займався антиукраїнською пропагандою в інтересах країни-агресора.

Як повідомив 11 червня прес-центр СБУ, правоохоронці виявили, що житель Кам’янця-Подільського (Хмельницька область), є учасником російської політичної організації «Национальное освободительное движение». За даними спецслужби, він був завербований представниками ФСБ під час періодичних виїздів до Росії.

«За завданням «кураторів» агітатор виготовляв листівки нібито від українських націоналістів із закликами до агресивних дій стосовно поляків, які проживають на території України. Ці матеріали він отримував від «замовників» через інтернет. Потім зловмисник розповсюджував листівки в популярних серед іноземних туристів історичних та культурних місцях регіону», – повідомляє СБУ.

Крім того, за даними спецслужби, з’ясувалося, що агітатор адміністрував спільноту в одній із соціальних мереж, через яку поширював матеріали на підтримку угруповань «ЛНР» та «ДНР» і виправдовував російську військову агресію проти України.

Фінансували діяльність зловмисника представники спецслужб Росії із використанням криптовалют, зазначають у прес-центрі СБУ. І додають, що під час обшуку в помешканні агітатора СБУ виявила матеріали з антипольською та проросійською пропагандою, а також комп’ютерну техніку з доказами протиправних дій.

Відкрито кримінальне провадження за статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» Кримінального кодексу України, слідчі дії тривають, повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.