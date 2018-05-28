Українця затримали в Криму «за спробу збуту зброї» – ФСБ

В анексованому Росією Криму українця затримали «за спробу збуту зброї», пишуть російські державні агентства з посиланням на кримське управління Федеральної служби безпеки.

«Під час спроби збуту пістолета ТТ затримані громадянин України 1986 року народження і громадянка Росії 1992 року народження», – повідомили в ФСБ.

Правоохоронці зазначили, що вирішують питання про відкриття кримінального провадження щодо незаконного придбання, передачі, збуту, зберігання, перевезення чи носіння зброї, її основних частин, боєприпасів.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.