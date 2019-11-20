Рада з питань свободи слова при ОП засудила тиск на «Схеми» і закликала Портнова не використовувати посвідчення журналіста

Рада з питань захисту свободи слова і прав журналістів при президентові України підтримала журналістів програми «Схеми», засудила розголошення персональних даних її співробітників, а також тиск і погрози на їхню адресу з боку колишнього народного депутата і ексзаступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова.



Відповідну заяву Ради підтримали дев'ять із 15 її членів.

«Оприлюднення персональних даних співробітників медіа ставить під загрозу їхнє життя і здоров’я, а погрози і тиск мають очевидні ознаки перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Журналістами, особливо розслідувачами, рухає суспільний інтерес, і публічні особи мають усвідомлювати і поважати право працівників ЗМІ зосереджуватися на темах можливого зловживання посадовцями владою внаслідок їхніх непублічних контактів із політиками, експолітиками чи бізнесменами», – йдеться у заяві Ради.

Також представники Ради закликали ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова не використовувати журналістське посвідчення та не наполягати на захисті його журналістських прав.

«Насамперед пан Портнов є політиком та фаховим юристом і може у законний спосіб захищати себе, якщо вважає, що його права порушені», – зазначено в документі.

Напередодні Андрій Портнов поскаржився на журналістів «Схем» до Офісу президента і висловив занепокоєння «загрозою свободі слова і перешкоджанням його адвокатській і журналістській діяльності, оскільки є штатним телеведучим каналу «112 Україна» і має офіційне редакційне завдання».

Раніше ексдепутат та чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь «Схеми» заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

«Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як прямий тиск на команду «Схем», – йдеться в заяві команди. – Ми вважаємо дослідження впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою суспільно важливою інформацією, а його особу – публічною. Тому редакція не планує припиняти роботу над цією темою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або через тиск в будь-який інший спосіб».

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засудило розголошення персональних даних співробітників програми «Схеми», а також тиск і погрози на їхню адресу з боку Андрія Портнова і закликало правоохоронців притягувати до відповідальності за такі дії.

На думку редакції «Схем» і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.

6 листопада Національна поліція України зареєструвала кримінальне провадження через тиск колишнього депутата та ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова на редакцію програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), яка працює над підготовкою матеріалу про нього.

Наступного дня поліція відкрила провадження за заявою Портнова про перешкоджання його «журналістській діяльності».