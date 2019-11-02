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02 листопада 2019, Київ 15:37
Новини | Свобода слова

Президент Радіо Свобода засудив тиск і погрози «Схемам» з боку Портнова і закликав правоохоронців відреагувати

Напередодні Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через те, що редакція готує розслідування щодо нього

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Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засуджує розголошення персональних даних співробітників програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях», а також тиск і погрози на їхню адресу з боку колишнього народного депутата і ексзаступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова та закликає правоохоронців притягувати до відповідальності за такі дії.

Про це йдеться у заяві президента Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флая.

«Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа рішуче засуджує нещодавні переслідування журналістів та співробітників відзначеної численними нагородами програми розслідувань Української служби «Схеми: корупція в деталях». Це неприйнятно, та ще й, схоже, протизаконно – щоб будь-хто в Україні розголошував особисту інформацію, загрожував фізичною шкодою чи будь-яким іншим чином вчиняв тиск на журналістів через їхню професійну діяльність», – зазначив він.

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай
Президент Радіо Свобода Джеймі Флай

Крім того, Джеймі Флай звернувся до українських правоохоронців із закликом відреагувати належним чином на публікацію захищених законом персональних даних, погрози й тиск на журналістів-розслідувачів.

«Ми закликаємо українську владу та правоохоронців притягнути до відповідальності того, хто вчиняє дії, що підривають віру громадськості в прихильність України до свободи слова та просимо гарантувати безпеку нашим журналістам та співробітникам», – додав президент Радіо Свобода.

Напередодні ексдепутат та чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь «Схеми» заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

«Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як прямий тиск на команду «Схем», – йдеться в заяві команди.

«Ми вважаємо дослідження впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою суспільно важливою інформацією, а його особу – публічною. Тому редакція не планує припиняти роботу над цією темою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або через тиск в будь-який інший спосіб», – зазначили «Схеми».

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби».

«Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних», – написав він.

На думку редакції «Схем» і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.

«Поширення персональних даних журналістів і персоналу, який задіяно для допомоги у зборі інформації – це порушення щодо оприлюднення персональних даних осіб. Причому даних, які чітко ідентифікують особу та її місце проживання, що становить загрозу для водія у цьому випадку. Стаття 6 Закону про захист персональних даних визначає випадки, коли такі дані можуть бути поширені. У цьому випадку таке розкриття не обумовлено жодною легальною потребою», – аналізує юристка ІРРП Людмила Панкратова.

Панкратова додає: «Небезпека для журналістів полягає в тому, що ці персональні дані було отримано з офіційних, але не відкритих джерел – від утримувача персональних даних. Наприклад, дані паспорта. Це загрожує безпеці усієї редакції. З огляду на те, що влада всіляко намагається знецінити роботу журналістів, це може бути сигналом до неправомірних дій відносно працівників редакції. Більше того, така поведінка Портнова дає сигнал і джерелам, оскільки сприймається як можлива атака на журналістів».

За словами адвокатки Віри Крат, також вбачаються ознаки порушення статті 171 Кримінального кодексу – вплив на журналістів з метою перешкоджання виконання професійних обов’язків – і статті 182 – щодо незаконного збирання і розповсюдження персональних даних.

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