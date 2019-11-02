Портнов перейшов до нових погроз всій команді розслідувачів «Схем»

Колишній народний депутат та ексзаступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов пригрозив всій редакції програми журналістських розслідувань «Схеми» публікацією «їхньої детальної особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя і ненав'язливим супроводом в темний час доби». Так він відреагував на заяву журналістів про тиск з його боку через оприлюднення ним раніше персональних даних одного з членів знімальної групи, яка готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою.

Андрій Портнов у своєму телеграм-каналі пригрозив опублікувати персональні дані всіх співробітників редакції та детальну інформацію щодо автомобілів, на яких пересуваються журналісти.

«Будемо йти назустріч побоюванням і тепер публікувати дані про всі їхні автомобілі, персональні дані причетних співробітників одіозного ЗМІ, місця їхнього проживання, біографії, паспортні дані та інші реквізити до десятого коліна», – йдеться у повідомленні Портнова.

Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».

«Думаю, буде не зайвою і періодична показова прогулянка з біноклем біля місця проживання, аналіз приватного життя і ненав'язливий супровід в темний час доби в автомобілі з опущеними козирками і затемненим склом», – написав експосадовець.

«Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних», – додав Портнов.

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засудило розголошення персональних даних співробітників програми «Схеми», а також тиск і погрози на їхню адресу з боку Андрія Портнова і закликало правоохоронців притягувати до відповідальності за такі дії.

«Неприйнятно, і схоже, протизаконно, щоб будь-хто в Україні розголошував особисту інформацію, загрожував фізичною шкодою чи будь-яким іншим чином вчиняв тиск на журналістів через їхню професійну діяльність. Ми закликаємо українську владу та правоохоронців притягнути до відповідальності того, хто вчиняє дії, що підривають віру громадськості в прихильність України до свободи слова та просимо гарантувати безпеку нашим журналістам та співробітникам», – заявив президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флай.

Раніше у своєму телеграм-каналі Андрій Портнов виклав персональні дані водія знімальної групи, яка займається дослідженням діяльності експосадовця, а саме: його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

«Журналісти виконують свої обов'язки відповідно до чинного законодавства. І, певно, їхня діяльність дуже турбує Портнова, якому є що зберігати в таємниці, – аналізує юристка ІРРП Віра Крат. – Фактично Портнов підтвердив, що у нього є серйозний доступ до персональних даних, які є в розпорядженні держави, а також і те, що такій діяльності, схоже, не буде надана належна оцінка з притягненням до відповідальності. Тобто особа, яка має вчену ступінь, грубо нехтує законом».

Оприлюднення Портновим такої інформації є порушенням низки статей Закону про захист персональних даних та Кримінального кодексу, заявляють юристи.

«Небезпека для журналістів полягає в тому, що ці персональні дані було отримано з офіційних, але не відкритих джерел – від утримувача персональних даних. Наприклад, дані паспорта. Це загрожує безпеці усієї редакції, – вважає юристка ІРРП Людмила Панкратова. – З огляду на те, що влада всіляко намагається знецінити роботу журналістів, це може бути сигналом до неправомірних дій стосовно працівників редакції. Більше того, така поведінка Портнова дає сигнал і джерелам, оскільки сприймається як можлива атака на журналістів».

За словами адвокатки Віри Крат, також вбачаються ознаки порушення статті 171 Кримінального кодексу – вплив на журналістів з метою перешкоджання виконання професійних обов’язків – і статті 182 – щодо незаконного збирання і розповсюдження персональних даних.

«Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як прямий тиск на команду «Схем», – йдеться в заяві редакції програми журналістських розслідувань.