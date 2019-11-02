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02 листопада 2019, Київ 15:37
Новини | Свобода слова

Портнов перейшов до нових погроз всій команді розслідувачів «Схем»

Портнов у своєму телеграм-каналі пригрозив опублікувати персональні дані всіх співробітників редакції «Схем»

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Колишній народний депутат та ексзаступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов пригрозив всій редакції програми журналістських розслідувань «Схеми» публікацією «їхньої детальної особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя і ненав'язливим супроводом в темний час доби». Так він відреагував на заяву журналістів про тиск з його боку через оприлюднення ним раніше персональних даних одного з членів знімальної групи, яка готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою.

Андрій Портнов у своєму телеграм-каналі пригрозив опублікувати персональні дані всіх співробітників редакції та детальну інформацію щодо автомобілів, на яких пересуваються журналісти.

«Будемо йти назустріч побоюванням і тепер публікувати дані про всі їхні автомобілі, персональні дані причетних співробітників одіозного ЗМІ, місця їхнього проживання, біографії, паспортні дані та інші реквізити до десятого коліна», – йдеться у повідомленні Портнова.

Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».

«Думаю, буде не зайвою і періодична показова прогулянка з біноклем біля місця проживання, аналіз приватного життя і ненав'язливий супровід в темний час доби в автомобілі з опущеними козирками і затемненим склом», – написав експосадовець.

«Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних», – додав Портнов.

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засудило розголошення персональних даних співробітників програми «Схеми», а також тиск і погрози на їхню адресу з боку Андрія Портнова і закликало правоохоронців притягувати до відповідальності за такі дії.

«Неприйнятно, і схоже, протизаконно, щоб будь-хто в Україні розголошував особисту інформацію, загрожував фізичною шкодою чи будь-яким іншим чином вчиняв тиск на журналістів через їхню професійну діяльність. Ми закликаємо українську владу та правоохоронців притягнути до відповідальності того, хто вчиняє дії, що підривають віру громадськості в прихильність України до свободи слова та просимо гарантувати безпеку нашим журналістам та співробітникам», – заявив президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флай.

Раніше у своєму телеграм-каналі Андрій Портнов виклав персональні дані водія знімальної групи, яка займається дослідженням діяльності експосадовця, а саме: його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

«Журналісти виконують свої обов'язки відповідно до чинного законодавства. І, певно, їхня діяльність дуже турбує Портнова, якому є що зберігати в таємниці, – аналізує юристка ІРРП Віра Крат. – Фактично Портнов підтвердив, що у нього є серйозний доступ до персональних даних, які є в розпорядженні держави, а також і те, що такій діяльності, схоже, не буде надана належна оцінка з притягненням до відповідальності. Тобто особа, яка має вчену ступінь, грубо нехтує законом».

Оприлюднення Портновим такої інформації є порушенням низки статей Закону про захист персональних даних та Кримінального кодексу, заявляють юристи.

«Небезпека для журналістів полягає в тому, що ці персональні дані було отримано з офіційних, але не відкритих джерел – від утримувача персональних даних. Наприклад, дані паспорта. Це загрожує безпеці усієї редакції, – вважає юристка ІРРП Людмила Панкратова. – З огляду на те, що влада всіляко намагається знецінити роботу журналістів, це може бути сигналом до неправомірних дій стосовно працівників редакції. Більше того, така поведінка Портнова дає сигнал і джерелам, оскільки сприймається як можлива атака на журналістів».

За словами адвокатки Віри Крат, також вбачаються ознаки порушення статті 171 Кримінального кодексу – вплив на журналістів з метою перешкоджання виконання професійних обов’язків – і статті 182 – щодо незаконного збирання і розповсюдження персональних даних.

«Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як прямий тиск на команду «Схем», – йдеться в заяві редакції програми журналістських розслідувань.

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