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01 листопада 2019, Київ 15:14
Новини | Політика

Портнов оприлюднив персональні дані водія «Схем» через те, що редакція готує про нього розслідування

Юристи відзначають, що оприлюднення Портновим такої інформації є порушенням низки статей Закону про захист персональних даних та Кримінального кодексу

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Колишній народний депутат та ексзаступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов оприлюднив персональні дані члена знімальної групи програми «Схеми: корупція в деталях» через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. На думку редакції «Схем» і юристів, таким чином він прямо порушив українське законодавство одразу за декількома статтями.

У своєму телеграм-каналі Андрій Портнов виклав персональні дані водія знімальної групи, яка займається дослідженням діяльності Портнова, а саме його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

«Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як прямий тиск на команду «Схем», – йдеться в заяві редакції програми журналістських розслідувань.

«Ми вважаємо дослідження впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою суспільно важливою інформацією, а його особу – публічною. Тому редакція не планує припиняти роботу над цією темою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або через тиск в будь-який інший спосіб», – заявляють «Схеми».

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Оприлюднення Портновим такої інформації є порушенням низки статей Закону про захист персональних даних та Кримінального кодексу, заявляють юристи.

«Поширення персональних даних журналістів і персоналу, який задіяно для допомоги у зборі інформації – це порушення щодо оприлюднення персональних даних осіб. При чому даних, які чітко ідентифікують особу та її місце проживання, що становить загрозу для водія – у даному випадку. Стаття 6 Закону про захист персональних даних визначає випадки, коли такі дані можуть бути поширені. В даному випадку таке розкриття не обумовлено жодною легальною потребою», – аналізує юристка ІРРП Людмила Панкратова.

Панкратова додає: «Небезпека для журналістів полягає в тому, що ці персональні дані було отримано з офіційних, але не відкритих джерел – від утримувача персональних даних. Наприклад, дані паспорта. Це загрожує безпеці усієї редакції. З огляду на те, що влада всіляко намагається знецінити роботу журналістів, це може бути сигналом до неправомірних дій відносно працівників редакції. Більше того, така поведінка Портнова дає сигнал і джерелам, оскільки сприймається як можлива атака на журналістів».

За словами адвокатки Віри Крат, щодо оприлюднення таких даних також вбачаються ознаки порушення статті 171 Кримінального кодексу – вплив на журналістів з метою перешкоджання виконання професійних обов’язків – і статті 182 «Незаконне збирання і розповсюдження персональних даних».

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