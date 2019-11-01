Портнов оприлюднив персональні дані водія «Схем» через те, що редакція готує про нього розслідування

Колишній народний депутат та ексзаступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов оприлюднив персональні дані члена знімальної групи програми «Схеми: корупція в деталях» через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. На думку редакції «Схем» і юристів, таким чином він прямо порушив українське законодавство одразу за декількома статтями.

У своєму телеграм-каналі Андрій Портнов виклав персональні дані водія знімальної групи, яка займається дослідженням діяльності Портнова, а саме його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

«Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як прямий тиск на команду «Схем», – йдеться в заяві редакції програми журналістських розслідувань.



«Ми вважаємо дослідження впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою суспільно важливою інформацією, а його особу – публічною. Тому редакція не планує припиняти роботу над цією темою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або через тиск в будь-який інший спосіб», – заявляють «Схеми».

Читайте також: У ДБР заперечили заяву Чорновол про розслідування «злочинної організації Богдана і Портнова»​

Оприлюднення Портновим такої інформації є порушенням низки статей Закону про захист персональних даних та Кримінального кодексу, заявляють юристи.

«Поширення персональних даних журналістів і персоналу, який задіяно для допомоги у зборі інформації – це порушення щодо оприлюднення персональних даних осіб. При чому даних, які чітко ідентифікують особу та її місце проживання, що становить загрозу для водія – у даному випадку. Стаття 6 Закону про захист персональних даних визначає випадки, коли такі дані можуть бути поширені. В даному випадку таке розкриття не обумовлено жодною легальною потребою», – аналізує юристка ІРРП Людмила Панкратова.

Панкратова додає: «Небезпека для журналістів полягає в тому, що ці персональні дані було отримано з офіційних, але не відкритих джерел – від утримувача персональних даних. Наприклад, дані паспорта. Це загрожує безпеці усієї редакції. З огляду на те, що влада всіляко намагається знецінити роботу журналістів, це може бути сигналом до неправомірних дій відносно працівників редакції. Більше того, така поведінка Портнова дає сигнал і джерелам, оскільки сприймається як можлива атака на журналістів».

За словами адвокатки Віри Крат, щодо оприлюднення таких даних також вбачаються ознаки порушення статті 171 Кримінального кодексу – вплив на журналістів з метою перешкоджання виконання професійних обов’язків – і статті 182 «Незаконне збирання і розповсюдження персональних даних».