У ДБР заперечили заяву Чорновол про розслідування «злочинної організації Богдана і Портнова»

Державне бюро розслідувань повідомило, що не реєструвало кримінальне провадження та не здійснює досудове розслідування щодо замаху на розтрату коштів державного бюджету країни у розмірі понад три мільярди гривень заступником міністра кабінету міністрів України Андрієм Богданом та керівником Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента України Андрієм Портновим у 2012 та 2013 роках.

«Відповідну заяву Тетяна Чорновол передала директору Державного бюро розслідувань Роману Трубі під час брифінгу 9 жовтня. При цьому у заяві не викладено обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Водночас, заявнику повідомлено, що у разі незгоди з невнесенням за її заявою відомостей до ЄРДР, вона має право звернутися до суду», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні ексдепутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол повідомила, що ДБР буцімто розпочало досудове слідство за її заявою проти нинішнього голови Офісу президента Андрія Богдана і колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. «Це справа «трьох мільярдів для Міністерства оборони РФ». Богдана я звинувачую в організації злочину, Портнова – в замовленні», – писала Чорновол на сторінці у Facebook. Ані Богдан, ані Портов публічно не коментували ці повідомлення.