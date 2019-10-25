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25 Жовтень 2019, Київ 22:54
Новини | Політика

У ДБР заперечили заяву Чорновол про розслідування «злочинної організації Богдана і Портнова»

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Державне бюро розслідувань повідомило, що не реєструвало кримінальне провадження та не здійснює досудове розслідування щодо замаху на розтрату коштів державного бюджету країни у розмірі понад три мільярди гривень заступником міністра кабінету міністрів України Андрієм Богданом та керівником Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента України Андрієм Портновим у 2012 та 2013 роках.

«Відповідну заяву Тетяна Чорновол передала директору Державного бюро розслідувань Роману Трубі під час брифінгу 9 жовтня. При цьому у заяві не викладено обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Водночас, заявнику повідомлено, що у разі незгоди з невнесенням за її заявою відомостей до ЄРДР, вона має право звернутися до суду», – йдеться в повідомленні.

Тетяна Чорновол (архівне фото)
Тетяна Чорновол (архівне фото)

Раніше сьогодні ексдепутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол повідомила, що ДБР буцімто розпочало досудове слідство за її заявою проти нинішнього голови Офісу президента Андрія Богдана і колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. «Це справа «трьох мільярдів для Міністерства оборони РФ». Богдана я звинувачую в організації злочину, Портнова – в замовленні», – писала Чорновол на сторінці у Facebook. Ані Богдан, ані Портов публічно не коментували ці повідомлення.

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