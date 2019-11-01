Портнов тисне на редакцію «Схем», яка готує про нього журналістське розслідування – заява

Після повернення Андрія Портнова в Україну з травня поточного року журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач досліджує вплив і зв’язки колишнього посадовця з новою українською владою.

31 жовтня Андрій Портнов у своєму телеграм-каналі звернувся до Михайла Ткача і програми «Схеми», опублікувавши персональні дані водія знімальної групи – повні паспортні дані і домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

Згодом повідомлення Портнова з детальними персональними даними, захищеними законом, поширив у своєму телеграм-каналі народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський.

Як очевидно із самого посту, Андрій Портнов, публікуючи персональні дані особи, усвідомлював, що це учасник знімальної групи програми «Схеми», а також те, що журналіст програми Михайло Ткач готує про нього журналістське розслідування.

Андрій Портнов і раніше публічно визнавав у своєму телеграм-каналі, що знає і розуміє, що саме журналіст Михайло Ткач готує про нього матеріал, для зйомок якого Михайло протягом останніх місяців використовує одні й ті ж самі автомобілі редакції.

Тому редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як прямий тиск на команду «Схем».

Редакція вважає дослідження зв’язків і впливу Андрія Портнова суспільно важливою інформацією, а особу Андрія Портнова публічною.

Тому «Схеми» не планують припиняти роботу над цією темою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або через тиск в будь-який інший спосіб.