Американському полковнику родом з України пропонували стати міністром оборони у Зеленського – слухання в Конгресі

У вівторок у Конгресі розпочалась друга серія відкритих слухань у справі щодо можливого імпічменту президентові Дональду Трампові. До обіду перед представниками комітету у справах розвідки Палати представників свідчать директор у європейських справах Ради національної безпеки Білого дому полковник Александер Віндман, який народився в Україні, і помічниця віцепрезидента Майка Пенса Дженніфер Вільямс.

Відповідаючи на запитання юридичного радника республіканців Стіва Кастора, Александер Віндман заявив, що він був присутній у Києві під час інавгурації президента Володимира Зеленського і що йому, американському громадянинові, тодішній секретар РНБО Олександр Данилюк тричі пропонував обійняти посаду міністра оборони України у новому уряді Зеленського. Віндман сказав, що рішуче відмовився від пропозиції і повідомив про це своєму керівництву.

У своїй вступній промові Віндман звернувся до свого батька, який привіз свою родину до США з радянської України у 1979 році: «Тату, не переживай, зі мною все буде добре, бо я говорю правду». Він також сказав, що, крім англійської, вільно говорить українською і російською.

Також, відповідаючи на запитання юридичного радника демократів Дана Ґолдмана, він заявив, що не знає ні про які «вірогідні докази» українського втручання у вибори президента США 2016 року, але знає, що такі чутки просуває президент Росії Володимир Путін.

Дженніфер Вільямс заявила, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і Зеленським 25 липня була «незвичайною» в порівнянні з розмовами з іншими світовими лідерами, адже «вона включала дискусію про те, що виглядало як внутрішньополітичне питання» – там згадувалась конкретна справа щодо компанії Burisma.

Вона відмовилась коментувати інший дзвінок між віцепрезидентом США Майком Пенсом і Зеленським 18 вересня, тому що він засекречений. Але Вільямс повідомила, що першим питанням, яке Зеленський порушив під час зустрічі із Пенсом у Варшаві 1 вересня, була затримка військової допомоги Україні. За її словами, Пенс не пояснив Зеленському причину затримки, але «запевнив його у незмінній підтримці України».

У свою чергу, конгресмен-республіканець Девін Нунес наполягає на притягненні до свідчень у Конгресі викривача з Білого дому.

Саме його скарга на можливе порушення з боку президента Трампа спричинила початок розслідування щодо можливого імпічменту.

Нунес звинуватив викривача у заангажованості проти Трампа й координації своїх дій із демократами.

Демократи наполягають на необхідності захистити викривача і зберегти ім’я цієї особи в таємниці з міркувань безпеки. Через це голова комітету у справах розвідки, конгресмен-демократ Адам Шифф перервав Нунеса, коли той розпитував Віндмана про те, із ким він обговорював розмову Трампа й Зеленського. Таким чином, імовірно, Нунес намагався дізнатись посаду викривача (відомо, що це представник розвідки в Білому домі) й відтак встановити його особу.

Примітно, що коли Нунес ставив Віндману одне із запитань, він звернувся до нього словом «пане» (mister), але той виправив його: «Правильно – полковнику».

По обіді у вівторок у Конгресі свідчитимуть колишній спецпредставник Державного департаменту у справах України Курт Волкер і Тім Моррісон, колишній старший директор у європейських справах Ради національної безпеки США.

Сенатори питають Пентагон, чому Україна не отримала усієї обіцяної допомоги

Тим часом сенатори-демократи Річард Дербін, Патрік Лігі, Джек Рід і Роберт Менендез звернулися з листом до міністра оборони США Марка Еспера, вимагаючи відповіді щодо військової допомоги Україні.

У листі мовиться, що минулої п’ятниці Пентагон повідомив, що 35,2 мільйони доларів із 250 мільйонів, які були виділені на допомогу Україні через фонд «Ініціатива безпекової допомоги Україні», залишаються невитраченими. Раніше гроші, які проходять через цей фонд, нагадують сенатори, були заблоковані Управлінням менеджменту і бюджету Білого дому згідно із розпорядженням Білого дому. Половина цієї суми, кажуть сенатори, мала бути витрачена на закупівлю летальної зброї і радарів.

Таким чином, роблять висновок демократи, це «прямо суперечить фальшивим заявам, які робили особи за межами Міністерства оборони, що блокування військової допомоги Україні не мало практичних наслідків».

Саме внаслідок того, що фонди були заблоковані, частина з них залишається на рахунках Міністерства фінансів США, а не в Україні, вказують вони.

«Прискорення надання критично важливої допомоги, яку Конгрес виділив, щоб зміцнити безпеку в Україні, важливе для того, щоб продемонструвати нашу відданість Україні під час цього хаотичного, недисциплінованого підходу, який наша адміністрація обрала щодо нашого важливого партнера і який викликає глибоке занепокоєння», – заявили сенатори.

У листі також вказується, що 25 українських військових загинули від обстрілів підтримуваних Росією сепаратистів у період між липнем і жовтнем цього року. Сенатори вимагають від Пентагону прискорити надання допомоги, яка залишилася у 2019-му фінансовому році.