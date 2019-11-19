Тейлор відзначив «останні здобутки» Зеленського і його команди

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що вітає президента Володимира Зеленського та його зовнішньополітичну команду за останні здобутки.

«Успішне повернення додому моряків й інших політичних в’язнів; розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському; і, щойно, забезпечення повернення українських кораблів, які були незаконно захоплені Росією, є конкретними досягненнями на шляху до миру, і всі українці мають підстави цим пишатися. Ми також вітаємо повідомлення про прийдешній саміт у Нормандському форматі та сподіваємось на подальший поступ у досягненні миру», – йдеться у заяві Тейлора, поширеній Посольством США в Україні.

Тейлор у своїй заяві також вказує на прагнення розділити Україну, особливо з боку Росії, через дезінформацію.

«У деяких повідомленнях місцевих ЗМІ містяться вигадки, що начебто члени команди президента співчувають Росії або вважають, що розпочав конфлікт колишній президент Петро Порошенко. За конфлікт однозначно відповідає Росія. Сполучені Штати твердо стоять на боці України в її боротьбі проти російської агресії та у прагненні України до миру», – йдеться у заяві Тейлора.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Вадим Пристайко після зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом заявив, що Україна хоче зберегти двопартійну підтримку з боку США. За його словами, Україна не зацікавлена бути залученою у внутрішні питання США, які стосуються ініційованої процедури імпічменту президента.