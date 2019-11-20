В Україні вночі заморозки до -8 градусів

В Україні в ніч на 21 листопада очікується до 8 градусів морозу. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найхолодніше буде на сході країни – -4 – -8 градусів. На півночі та у центрі – -1–1, на заході та півдні – +4–8 градусів тепла.

Вдень у західних областях очікується до 8 градусів тепла, в Закарпатській області до +14. На півдні +4–7. В інших регіонах – -3 – +2 градусів.

Опади прогнозують на заході країни та в Одеській області.

У Києві 21 листопада протягом доби -1 – +1 градуси. Опадів не очікують.