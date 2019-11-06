Найближчими днями в Україні очікуються дощі – Гідрометцентр

В Україні до кінця тижня очікуються дощі, про це повідомили у Гідрометцентрі.

У четвер, 7 листопада, опади прогнозують у всіх регіонах крім півдня та сходу. Вночі +4-9, у східних та південних областях до +14 градусів. Вдень +11-14, на півдні буде тепліше – до +20.

8 листопада дощитиме у західних областях, на іншій території без опадів. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +13-15, на півдні до +21 градуса.

9 листопада в Україну повернеться сонячна погода, стане тепліше. По всій території без опадів, вдень до +17, на півдні до +21 градуса.

10 листопада дощі очікуються у західній частині країни. Там також буде прохолодно +9-14 градусів. У центрі, на півночі та сході 13-16 градусів тепла, на півдні до +19.

У Києві завтра, 7 листопада, прогнозують нічну температуру +6-8 градусів, вдень до +12. Вдень обіцяють дощ.