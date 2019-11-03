В Україну на кілька днів завітає весна – синоптик Наталка Діденко

На кілька днів «з короткочасним дружнім візитом» в Україну завітає весна, стверджує синоптик Наталка Діденко.

«Понеділок в Україні буде не просто теплим, а квітневим. А Україна очікується однією з найтепліших у Європі», – твердить Діденко.

«Впродовж 4 листопада температура повітря досягне +15 +20 градусів! У східних областях – свіжіша погода, +8+13 градусів. Дощі пройдуть на Заході, окремі перелякані – на Півночі, на решті території – без опадів. Поривчастий, до сильного, вітер ще залишиться у більшості областей. Обережно!» – попереджає фахівець.

Про пориви вітру 3 листопада попередила і Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Західні синоптики також вказують на теплий початок наступного тижня. Американський погодний сайт wunderground.com указує, що з понеділка до середи в Києві денні температури сягатимуть 17-18 градусів тепла, буде малохмарно. Похмура осінь із опадами повернеться в другій половині тижня.