ДСНС попереджає про ускладнення погодних умов в Україні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про ускладнення погодних умов.

«За даними Українського гідрометцентру, 3 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпечності , жовтий)», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Упродовж тижня в Україні спостерігалося похолодання, але впродовж вихідних територією країни поширився теплий повітряний фронт, який приніс з собою також дощі. Синоптики очікують, що початок наступного тижня теж видасться теплим. «Впродовж 4-го листопада температура повітря досягне +15 +20 градусів!» – повідомила Наталка Діденко.