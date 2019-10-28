Цього тижня в Україні синоптики прогнозують нічні заморозки до -4

Український гідрометцентр попереджає про похолодання цього тижня в Україні: приблизно із середи у низці областей температура опускатиметься нижче нуля.

У понеділок вдень натомість на більшій частині території температура коливатиметься між 14-19 градусів тепла, а в західних та північних областях 9-14 градусів. На заході обіцяють дощі, а на півночі ­– туман.

У вівторок синоптики прогнозують дощі майже на всій території України.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезнєвського, цьогорічне «бабине літо» тривало 12 днів, під час яких було зафіксовано 4 температурні рекорди.

Кліматологи обсерваторії визначили, що найкоротшим у двадцять першому столітті «бабине літо» було у 2017 році, коли воно тривало лише 5 днів, а найдовшим торік – 14 днів.