Забрудення повітря: що відомо на даний момент і як рятуватися від смогу

Київ вкрило імлою. Це викликало занепокоєння у містян. У мережі з’явилися припущення: туман, результат потужної пожежі, чи смог через автомобілі та підприємства. Утім, усі органи влади твердять, що у столичному повітрі концентрація забруднюючих речовин не перевищує норми. Появу туману із неприємним запахом пояснюють поєднанням погодних умов зі звичними для Києва викидами. Звернути увагу на ситуацію довелося і прем’єр-міністрові Олексію Гончаруку.

У першій половині дня, у Київській міській державній адміністрації повідомили, що через горіння близько півтора гектара торфовищ в селі Романків Обухівського району у Голосіївському районі спостерігається погіршення стану повітря.

«На місце направлено Київський лабораторний центр МОЗ України та лабораторію КАРС «Київська служба порятунку» для проведення замірів», – йдеться в повідомленні КМДА.

У КМДА запевняють, що надмірного забруднення немає

Пізніше начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук, на брифінгу розповів про результати замірів повітря проведених у Києві 21 жовтня 2019 року. Він запевнив, що перевищення концентрації шкідливих речовин спостерігається лише вздовж навантажених автошляхів. За його словами – це постійна проблема для столиці.

Перевищення виявляється тільки у безпосередній близькості до автомобільних шляхів, пробок



«Сьогодні ми виїжджали на Голосіївський район і на Окружну дорогу – перевищення виявляють тільки вздовж скупчення автотранспорту на проїжджій частині. Це перевищення пов’язані з продуктами горіння. Це можуть бути формальдегіди, діоксиди азоту, СО. Але це перевищення виявляється тільки у безпосередній близькості до автомобільних шляхів, пробок. За інформацією санепідемстанції, вона постійно фіксує перевищення по продуктах горіння в місцях скупчення автомобільного транспорту. Наприклад це Бесарабка, проспект Перемоги та інші місця», – каже Ткачук.

Утім так чи інакше повітря у Києві перестало бути прозорим. Якщо причин цього не пояснюють заміри концентрації шкідливих речовин, то чому столиця протягом дня мала такий апокаліптичний вигляд? На тому ж брифінгу це пояснював заступника начальника управління – начальника відділу природокористування та контролю управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко».

Звична для цієї пори року ситуація, коли є температурні інверсії, у приземному шарі накопичуються шкідливі речовини, тому що все одно місто живе



«У нас за інформацією Центральної фізичної обсерваторії на 18 жовтня по Києву, по точках спостереження СО перевищень не було, крім проспекту Перемоги, та було при гранично припустимій концентрації 3 міліграми на метр кубічний, перевищення було на 0,5, тобто 3,5 відсотка. Значних перевищень у Києві немає. Це звична для цієї пори року ситуація, коли є температурні інверсії, у приземному шарі накопичуються шкідливі речовини, тому що все одно місто живе. Є викиди від автомобільному транспорту, є викиди від підприємств, в тому числі, спалення листя. Оскільки вітру немає – воно все накопичується у приземному шарі і ми маємо те, що на сьогоднішній день є трохи запаху і туман більш густий», – запевняє Савченко.

Науковці дають свої пояснення, чому повітря перестало бути прозорим

Більш докладно в ефірі одного з українських телеканалів явище пояснив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда. За його словами, до справжнього смогу Києву ще далеко, але ситуація сприяє накопиченню забруднюючих речовин. Нині Київ опинився в імлі через температурний режим: випаровування та змішані з ними викиди накопичуються приземних шарах повітря, які значно холодніші за верхні шари.

Це пов’язано із вертикальним розподілом температури повітря.Ббіля поверхні землі – 8 градусів, то на висоті 600 метрів – уже 16



«Це пов’язано із вертикальним розподілом температури повітря. Якщо, наприклад, біля поверхні землі вона становить 8 градусів, то на висоті 600 метрів – уже 16 градусів. Таким чином підвищення температури з висотою якраз і спричиняє накопичення забруднюючих речовин біля поверхні землі», – пояснює Кульбіда.

Така ситуація повторюється дуже часто, особливо восени, нагадує Микола Кульбіда.

Крім того, фахівці Укргідрометцентру здійснюють постійний контроль стану атмосферного повітря у Києві. Згідно з результатами досліджень оприлюдненими на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 21 жовтня 2019 року перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у столиці виявлено не було. Водночас ДСНС попереджає, що характер погоди надалі «сприятиме накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря».

Перм’єр Гончарук перевірить як шукали шкідливі речовини

Інформацію про нібито аномальне забруднення повітря в Києві довелося коментувати і прем’єр-міністрові Олексію Гончаруку. Він заявив, що офіційних даних про підвищене забруднення повітря наразі немає, але уряд досліджує це питання.

Ніяких аномальних перевищень чогось небезпечного в повітрі ми за офіційними даними жодних не бачимо



«Ми зараз розбираємося з цим. Попередньо мені доповіли, що за офіційними нашими даними в нас у повітрі нічого аномального не спостерігається і якість повітря зараз в межах гранично допустимої концентрації. Ніяких аномальних перевищень чогось небезпечного в повітрі ми за офіційними даними жодних не бачимо», – сказав голова уряду.

Водночас він додав, що відповідні державні служби з’ясовують методологію, за якою оцінювали повітря, і нададуть офіційний коментар «найближчим часом».

Як рятуватися від смогу?

В очікуванні цього коментаря та висновків щодо методології дослідження забрудненості повітря, містяни, які хочуть себе убезпечити можуть скористатися порадами фахівців.

У випадках задимленості радять:

обмежити перебування на відкритому повітрі, дітям і вагітним – відмовитися від тривалих прогулянок;

не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і вранці;

за можливості користуватись кондиціонерами та системами очищення повітря;

проводити вологе прибирання, підвищити вологість повітря;

пити більше води;

якщо з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

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