Гончарук про дані щодо забруднення повітря: офіційного підтвердження немає, але розбираємося

Офіційних даних про підвищене забруднення повітря наразі немає, але уряд досліджує це питання, заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у відповідь на питання журналістки на брифінгу 21 жовтня.

Таким чином він прокоментував інформацію про нібито аномальне забруднення повітря в Києві.

«Ми зараз розбираємося з цим. Попередньо мені доповіли, що за офіційними нашими даними в нас у повітрі нічого аномального не спостерігається і якість повітря зараз в межах гранично допустимої концентрації. Ніяких аномальних перевищень чогось небезпечного в повітрі ми за офіційними даними жодних не бачимо», – сказав голова уряду.

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Водночас він додав, що відповідні державні служби з’ясовують методологію, за якою оцінювали повітря, і нададуть офіційний коментар «найближчим часом».

«Ми цей сигнал помітили, ми зараз намагаємося дати йому оцінку, зрозуміти, з чого вони виходили, чому саме так. Офіційного підтвердження і офіційних даних, які б давали мені підстави вважати, що в Україні щось аномальне коїться з повітрям у мене немає зараз, ми перевіряємо. Можливо, наші служби погано працюють, можливо, те, що намальоване на картинках – це якось неправильно сприйнято, неправильно інтерпретовано», – припустив Гончарук.

Раніше 21 жовтня Київська міська державна адміністрація повідомляла про погіршення стану повітря в Голосіївському районі столиці.