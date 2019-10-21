У Голосіївському районі Києва спостерігається погіршення стану повітря – КМДА

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що через горіння близько півтора гектара торфовищ в селі Романків Обухівського району у столичному Голосіївському районі спостерігається погіршення стану повітря.

«На місце направлено Київський лабораторний центр МОЗ України та лабораторію КАРС «Київська служба порятунку» для проведення замірів», – йдеться в повідомленні КМДА.

За даними мерії, гасіння торфовищ триває.

У КМДА зазначили, що у випадках задимленості фахівці радять, серед іншого, обмежити перебування на відкритому повітрі, дітям і вагітним – відмовитися від тривалих прогулянок; тримати вікна зачиненими, особливо вночі і вранці. Якщо у людини з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Раніше сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов.