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21 Жовтень 2019, Київ 13:38
Новини | Суспільство

У Голосіївському районі Києва спостерігається погіршення стану повітря – КМДА

У мерії кажуть: причина – горять торфовища біля столиці

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У Київській міській державній адміністрації повідомили, що через горіння близько півтора гектара торфовищ в селі Романків Обухівського району у столичному Голосіївському районі спостерігається погіршення стану повітря.

«На місце направлено Київський лабораторний центр МОЗ України та лабораторію КАРС «Київська служба порятунку» для проведення замірів», – йдеться в повідомленні КМДА.

За даними мерії, гасіння торфовищ триває.

У КМДА зазначили, що у випадках задимленості фахівці радять, серед іншого, обмежити перебування на відкритому повітрі, дітям і вагітним – відмовитися від тривалих прогулянок; тримати вікна зачиненими, особливо вночі і вранці. Якщо у людини з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

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