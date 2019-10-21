Метеорологи зафіксували черговий температурний рекорд «бабиного літа» у Києві

В українській столиці цими вихідними було зафіксовано черговий температурний рекорд «бабиного літа», повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«Після полудня 19 жовтня стовпчик максимального термометра піднявся до +23,3 градуса, що на 2,1 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого цього дня у 1957 році», – йдеться в повідомленні.

В обсерваторії додали, що це вже четвертий температурний рекорд «бабиного літа» у Києві.

Метеорологи раніше повідомляли, що погода в Києві «за кліматичною нормою відповідає середині серпня». «Бабине літо» в Києві почалося 12 жовтня.

«Бабине літо» – період теплої та сухої осінньої погоди, що настає після похолодання. Характерною його ознакою є павутина, що літає у повітрі.