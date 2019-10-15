Від початку «бабиного літа» в Києві встановлено два температурні рекорди – метеорологи

Від початку 12 жовтня в українській столиці «бабиного літа» метеорологи зафіксували два температурні рекорди, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«Після полудня у неділю стовпчик максимального термометра піднявся до +23,8 градуса за Цельсієм, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 2014 році. Крім того, середньодобова температура повітря 13 жовтня вперше за 139 років склала +16,6, що на 0,4 градуса вище відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було відмічене у 1896 році», – йдеться в повідомленні.

В обсерваторії вказали, що це перші, але «напевно, не останні рекорди цьогорічної осені».

За даними Укргідрометцентру, 15 жовтня в Україні пануватиме суха та тепла погода з температурою вночі 5-10 градусів тепла, вдень – 19-24. Вночі та вранці у південній частині, центральних, подекуди східних областях та в Карпатах туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.