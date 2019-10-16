Метеорологи: погода в Києві «за кліматичною нормою відповідає середині серпня»

Четвертий день «бабиного літа» ознаменувався у Києві третім температурним рекордом, свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Після полудня 15 жовтня стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1 градусі Цельсія, що на 0,4 градуса вище від попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому. Така висока, як для середини жовтня, температура за кліматичною нормою відповідає середині серпня», – йдеться в повідомленні.

Напередодні метеорологи повідомляли про два інші рекорди «бабиного літа» в Києві і заявляли, що це перші, але «напевно, не останні рекорди цьогорічної осені».

Найближчого тижня в Києві, за прогнозом, денна температура повітря перевищуватиме 20 градусів Цельсія.