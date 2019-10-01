Метеорологи назвали цьогорічний вересень у Києві «дуже контрастним»

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підвели підсумки вересня у столиці, назвавши його «дуже контрастним» за температурою та частотою опадів. За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +15,9.

«Вересень був дуже контрастним – середньодекадні температури першої та другої декад виявились вищими за кліматичну норму на 4,1 градуса та 2,1 відповідно, а третя декада була по-справжньому осінньою – її температура на 0,3 гарудси нижча за норму. Найспекотнішим днем було 3 вересня, коли максимальна температура досягла + 31,3, а найхолоднішим – 24 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +2», – йдеться в повідомленні.

Метеорологи зазначили, що попри те, що вересень осінній місяць, метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 18 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче ніж +15.

«На проспекті Науки випало 22 міліметри опадів, що становить лише 47% кліматичної норми, тобто уже четвертий місяць поспіль виявився скупим на опади», – йдеться в повідомленні.

За даними укргідрометцентру, 2 жовтня в Україні без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви до 20 м/с.

Температура вночі 5-10, вдень 18-23, на Закарпатті та Прикарпатті до 26-ти.