Синоптики розповіли про погоду у перший день жовтня

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що вночі 1 жовтня у більшості областей України, а вдень місцями у східній частині очікуються дощі.

«Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14; вдень 13-18, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині 19-24. 1 жовтня у Києві вночі дощ, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14, вдень близько 15», – йдеться в повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook зауважує, що жовтень в Україну «прийде теплим і лагідним».

«Дощів не передбачається, лише вздовж північного кордону є ймовірність невеликих опадів, а також на крайньому сході», – додала Діденко.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, 1 жовтня у більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, східних областей та південної частини України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.