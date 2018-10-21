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21 Жовтень 2018, Київ 18:22
Україна

Україна в диму. Оголошено про найвищий рівень пожежної небезпеки

Пожежа в очеретах. 2018 рік

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Попри заборону спалювати солому, суху траву та листя, усю Україну заволокло димом від вогнищ, які розводять фермери на полях, а також жителі сіл та містечок у своїх домогосподарствах.

Через особливості погодні умови, а саме відсутність вітру та атмосферний тиск, дим зависає над населеними пунктами та автотрасами, що проходять повз поля. Це призводить до поганої видимості на дорогах і підвищує ризик ДТП.

Окрім того під час горіння забруднюється повітря небезпечними речовинами і канцерогенами, що негативно впливає на здоров'я людей, викликає напади астми та кашель у тих, хто має хвороби дихальних шляхів.

Державній службі з надзвичайних ситуацій оголосила у більшості областей України найвищий рівень пожежної небезпеки.

«У Київській області надзвичайна (п'ятого класу), а у Києві висока (четвертого класу) пожежна небезпека», повідомляє ДСНС.

Тільки у Кіровоградській області пожежники загасили 8 великих пожеж на відкритих територіях.

«Протягом минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи Знам’янського, Гайворонського, Благовіщенського, Новоукраїнського, Бобринецького, Новгородківського районів та міста Кропивницький здійснили 8 виїздів на гасіння загорянь сухої рослинності на відкритих територіях. Найбільші з них за площею, охопленою вогнем, зафіксовані біля села Аджамка Кіровоградського району – 3 га очерету та біля села Бобринка Бобринецького району – 1,5 га очерету та сухої трави. Крім того, на території приватного домоволодіння у села Юр’ївка Новоукраїнського району вогнем знищено 5 тонн сіна», – повідомляє сайт ДСНС 21 жовтня.

Державна служба із надзвичайних ситуацій закликає поки зберігається висока пожежна небезпека бути максимально обережними з відкритим вогнем.

Загорання торфяників під Києвом, жовтень 2015 року
Загорання торфяників під Києвом, жовтень 2015 року

Яка відповідальність?

Стаття 77.1 адміністративного кодексу України передбачає за самовільне випалювання рослинності або її залишків покарання у вигляді накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадових осіб – від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів.

Законодавство забороняє спалювання рослинних залишків на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів, на прибудинкових територіях і на території зелених насаджень.

Адміністративна відповідальність настає за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із водно-болотною та іншою природною рослинністю або її залишків у смугах відводу автомобільних доріг і залізниці, а також опалого листя у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу.

Якою буде погода?

Осінь в Україні
Осінь в Україні

З понеділка очікується поступове зниження температури, але погода поки залишатиметься сухою. Із 21 жовтня в Україні розпочинається похолодання.

«Очікується, наприклад, у Києві з вівторка-середи вночі від 3 до 5 градусів тепла, а вдень до 11 градусів тепла. Ділимо на 2 і отримуємо середню добову температуру не вищу за +8. У другій половині тижня очікується ще нижча температура повітря», – розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її словами, таке пониження норми температури вмикати централізоване опалення.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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