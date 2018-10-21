Україна в диму. Оголошено про найвищий рівень пожежної небезпеки

Попри заборону спалювати солому, суху траву та листя, усю Україну заволокло димом від вогнищ, які розводять фермери на полях, а також жителі сіл та містечок у своїх домогосподарствах.

Через особливості погодні умови, а саме відсутність вітру та атмосферний тиск, дим зависає над населеними пунктами та автотрасами, що проходять повз поля. Це призводить до поганої видимості на дорогах і підвищує ризик ДТП.

Окрім того під час горіння забруднюється повітря небезпечними речовинами і канцерогенами, що негативно впливає на здоров'я людей, викликає напади астми та кашель у тих, хто має хвороби дихальних шляхів.

Державній службі з надзвичайних ситуацій оголосила у більшості областей України найвищий рівень пожежної небезпеки.

«У Київській області надзвичайна (п'ятого класу), а у Києві висока (четвертого класу) пожежна небезпека», повідомляє ДСНС.

Тільки у Кіровоградській області пожежники загасили 8 великих пожеж на відкритих територіях.

«Протягом минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи Знам’янського, Гайворонського, Благовіщенського, Новоукраїнського, Бобринецького, Новгородківського районів та міста Кропивницький здійснили 8 виїздів на гасіння загорянь сухої рослинності на відкритих територіях. Найбільші з них за площею, охопленою вогнем, зафіксовані біля села Аджамка Кіровоградського району – 3 га очерету та біля села Бобринка Бобринецького району – 1,5 га очерету та сухої трави. Крім того, на території приватного домоволодіння у села Юр’ївка Новоукраїнського району вогнем знищено 5 тонн сіна», – повідомляє сайт ДСНС 21 жовтня.

Державна служба із надзвичайних ситуацій закликає поки зберігається висока пожежна небезпека бути максимально обережними з відкритим вогнем.

​Яка відповідальність?

Стаття 77.1 адміністративного кодексу України передбачає за самовільне випалювання рослинності або її залишків покарання у вигляді накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадових осіб – від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів.

Законодавство забороняє спалювання рослинних залишків на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів, на прибудинкових територіях і на території зелених насаджень.

Адміністративна відповідальність настає за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із водно-болотною та іншою природною рослинністю або її залишків у смугах відводу автомобільних доріг і залізниці, а також опалого листя у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу.

Якою буде погода?

З понеділка очікується поступове зниження температури, але погода поки залишатиметься сухою. Із 21 жовтня в Україні розпочинається похолодання.

«Очікується, наприклад, у Києві з вівторка-середи вночі від 3 до 5 градусів тепла, а вдень до 11 градусів тепла. Ділимо на 2 і отримуємо середню добову температуру не вищу за +8. У другій половині тижня очікується ще нижча температура повітря», – розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її словами, таке пониження норми температури вмикати централізоване опалення.