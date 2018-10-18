На одеському узбережжі згоріли 16 пляжних будиночків

В Одесі вигоріло 600 квадратних метрів території на морському узбережжі – пожежа знищила 16 будиночків для відпочинку (куренів) і будівлю адміністратора (шкіперську), повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Локалізація пожежі 17 жовтня тривала близько двох годин, повідомив заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації та застосування сил Головного управління ДСНС України в Одеській області Олександр Крицький.

«Пожежно-рятувальні підрозділи працювали в складних умовах. Складність гасіння пожежі була зумовлена сильним поривчастим вітром і відсутністю протипожежних розривів між спорудами. Також складність була обумовлена відсутністю під’їздів до місця пожежі. Пожежні автоцистерни вдалося встановити тільки на відстані від 200 до 300 метрів безпосередньо від місця пожежі. Також здійснювалося підвезення і перекачування води з відстані майже 500-700 метрів», – заявив Крицький.

Остаточні причини пожежі ще невідомі, ймовірна причина – необережне поводження із вогнем в одному з куренів. Постраждалих і загиблих не було. У гасінні пожежі брали участь 18 одиниць техніки і 84 людини особового складу, додав Крицький. Під час пожежі в деяких будинках вибухали балони із газом. Останнього разу пожежа в куренях була 2017 року – тоді вогонь також знищив кілька пляжних будинків.