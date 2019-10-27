У 5 містах України перевищено допустиму концентрацію у повітрішкідливих речовин – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про незначне перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у повітрі у Дніпрі, Кривому Розі, Одесі, Львові та Кам’янському. Втім, як зазначається у повідомленні на сайті відомства, ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря.

«Станом на 27 жовтня значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не відмічає. На території України утримується антициклонічний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин», – інформують у ДСНС.

За цими даними, у період з 28 по 29 жовтня 2019 року на території України очікується покращення синоптичної ситуації.

24 жовтня Міністерство енергетики та екології повідомило про намір провести спільний моніторинг стану повітря разом із незалежними лабораторіями. У міністерстві також заявили, що стан повітря загалом відповідає показникам попередніх років, однак звернули увагу на перевищення викидів у промислових містах.

Протягом останнього тижня незалежні громадські ініціативи з моніторингу якості повітря фіксували високі показники забруднення. Водночас офіційні джерела не підтверджували цю інформацію.

21 жовтня у мерії Києва повідомили, що стан повітря погіршився в Голосіївському районі столиці через пожежі на торфовищах в Обухівському районі Київщини. Пізніше представник управління екології КМДА Олександр Савченко повідомив, що у Києві немає задимленості, а є так звана температурна інверсія. Чиновник зазначив, що приблизно через тиждень денна і нічна температура повинні вирівнятись, і згадане явище зникне.

22 жовтня Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського повідомила, що концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались в Києві у своїх звичних параметрах. «Типовим для нинішньої осінньої погоди» назвав рівень забруднення повітря в українських містах директор Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Микола Кульбіда.