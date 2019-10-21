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21 Жовтень 2019, Київ 18:12
Новини | Суспільство

«Не задимленість, а температурна інверсія». У КМДА пояснили, що з повітрям

Смог над Києвом фіксують вже кілька років (на фото – вересень 2015 року)

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Явище, що спостерігається сьогодні у Києві, не є задимленістю, заявив на брифінгу начальник відділу природокористування управління екології КМДА Олександр Савченко.

«Це так звана температурна інверсія: вдень повітря прогрівається, вночі прохолодне повітря, і враховуючи 100% вологість, яка, за даними Укргідрометцентру, на 9 ранку була. Це звичайний туман. А через те, що немає достатньої кількості протягів, щоб його здувало, то ми бачимо завислі речовини просто неозброєним оком. Сьогодні навколо Києва відбуваються деякі пожежі, тому ми частково відчуваємо це у повітрі», – сказав він.

За інформацією чиновника, значного перевищення вмісту оксиду вуглецю немає.

/**/ /**/ /**/ Смог у Києві, архівне фото
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Як зазначив Савченко, десь за тиждень денна і нічна температура повинні вирівнятись, і згадане явище припиниться.

Тим часом, як зазначив начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук,21 жовтня відбирали зразки повітря у Голосіївському районі столиці та поблизу кільцевої дороги. За його словами, перевищення рівня шкідливих речовин виявили тільки поблизу скупчення автотранспорту.

«Кілька років тому ми стикалися з ситуацією, коли Київ повністю затягнуло димом, але тоді навколо міста горіло майже 40 гектарів торфовищ. На сьогодні ми не маємо в області таких великих пожеж. Ми більше стикаємося із діяльністю населення міста: це і спалення листя, це і використання твердого палива для опалення осель», – заявив Ткачук.

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Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук цього ж дня зазначив, що «нічого аномального не спостерігається», і якість повітря зараз в межах гранично допустимої концентрації.

Раніше 21 жовтня Київська міська державна адміністрація повідомляла про погіршення стану повітря в Голосіївському районі столиці.

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