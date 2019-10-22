Рівень забруднення повітря в містах України є типовим для нинішньої погоди – Кульбіда

Рівень забруднення повітря в українських містах є типовим для нинішньої осінньої погоди, заявив на брифінгу директор Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Микола Кульбіда.

«Лише в Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Львові і Одесі відбулося перевищення гранично допустимої концентрації (оксиду вуглецю), але таке перевищення є характерним для такого осіннього періоду, і нічого надзвичайного на території України немає. Це звичний режим забруднення і, крім оксиду вуглецю, є перевищення по іншим параметрам, але воно не значне», – сказав Кульбіда.

Він заявив про зафіксовану в усіх великих містах України концентрацію оксиду вуглецю на рівні від 0,1 до 1,4 у співвідношенні до гранично допустимої концентрації у 5 мікрокрограмів на метр кубічний.

«Нічого надзвичайного з точки зору забруднення атмосферного повітря не трапилося. Це звичні концентрації забруднюючих речовин, які дуже часто повторюються», – додав Кульбіда.

Напередодні Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського повідомила, що концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались в Києві у своїх звичних параметрах.

21 жовтня у мерії Києва повідомили, що стан повітря погіршився в Голосіївському районі столиці через пожежі на торфовищах в Обухівському районі Київщини. Пізніше представник управління екології КМДА Олександр Савченко повідомив, що у Києві немає задимленості, а є так звана температурна інверсія. Чиновник зазначив, що приблизно через тиждень денна і нічна температура повинні вирівнятись, і згадане явище зникне.