У обсерваторії Срезневського не підтверджують інформацію про забруднення повітря в Україні

Інформація про нібито високий рівень забруднення повітря в Україні не відповідає дійсності – таку заяву 21 жовтня оприлюднила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Заява обсерваторії, яка спостерігає за рівнем хімічного забруднення довкілля, вийшла під заголовком «Чутки про смог над Україною є безпідставними».

«Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського… повідомляє, що за даними спостережень мережі гідрометеорологічних організацій концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались у своїх звичних параметрах. Зокрема, у Києві максимальні разові концентрації оксиду вуглецю на стаціонарних постах коливались у межах 0,4-1,0 ГДК (гранично допустима концентрація), у Вінниці – 0,3-0,4 ГДК, у Харкові – 0,3-0,8 ГДК, у Кропивницькому – 0,6 ГДК», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Гончарук про дані щодо забруднення повітря: офіційного підтвердження немає, але розбираємося​

Обсерваторія повідомляє, що осінній туман дійсно може сприяти накопиченню забруднюючих речовин в повітрі, але стверджує: за даними спостережень на мережі моніторингу гідрометслужби в останні дні високих рівнів забруднення оксидом вуглецю не зафіксовано.

Раніше Київська міська державна адміністрація пояснила туман у Києві температурною інверсією, не пов’язаною з підвищеним забрудненням.