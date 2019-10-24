Мінекоенерго і незалежні лабораторії проведуть спільні вимірювання забруднення повітря

Міністерство економіки та екології збираються провести спільні вимірювання забруднення повітря з незалежними лабораторіями. Про це йшлося на екстреній нараді між міністром, представниками Гідрометцентру, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної геофізичної обсерваторії.

«Стан повітря в Україні в межах, притаманних на цю пору року в порівнянні з попередніми роками. Тобто підстав для хвилювання про значні додаткові джерела забруднення повітря немає. Проте, було зафіксовано перевищення викидів по деяких забруднюючих речовинах в усіх промислових містах України, таких як Маріуполь, Дніпро, Кам’янське, Запоріжжя тощо», – мовиться у повідомленні.

Очільник Мінекоенерго Олексій Оржель доручив привести українські показники у відповідність до європейських, щоб мати змогу порівняти їх.

Міністерство також планує розробити план по модернізації системи моніторингу та переведення його в онлайн режим.

«На даний момент часу показники забираються Державною гідрометеорологічною службою України в двох режимах. В повному режимі – відбір проб здійснюється чотири рази на добу шість днів на тиждень та не повному режимі – коли відбір проб здійснюється два рази на добу», – зазначили у відомстві.

21 жовтня у мерії Києва повідомили, що стан повітря погіршився в Голосіївському районі столиці через пожежі на торфовищах в Обухівському районі Київщини. Пізніше представник управління екології КМДА Олександр Савченко повідомив, що у Києві немає задимленості, а є так звана температурна інверсія. Чиновник зазначив, що приблизно через тиждень денна і нічна температура повинні вирівнятись, і згадане явище зникне.

22 жовтня Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського повідомила, що концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались в Києві у своїх звичних параметрах. «Типовим для нинішньої осінньої погоди» назвав рівень забруднення повітря в українських містах директор Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Микола Кульбіда.