Повітря України перебуває в межах допустимої норми – Урядовий портал

Міністерство енергетики та захисту довкілля України (Мінекоенерго) повідомило 22 жовтня, що «за даними гідрометеорологічних організацій, межі концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались у своїх звичних параметрах та концентрації забруднювальних речовин у повітрі по Україні не зареєстровано».

«Осінні погодні умови, такі як, тумани, наявність приземних інверсій (коли при землі утворюється затримуючий шар повітря) можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин. Але, за даними спостережень на мережі моніторингу Гідрометслужби, в останні дні високих рівнів забруднення оксидом вуглецю не зафіксовано», – йдеться в повідомленні міністерства.

«Ми розуміємо занепокоєння населення України, але хочу запевнити - перевищення концентрації забруднюючих речовин у повітрі немає! Всі показники в межах норми», – сказав міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

Раніше 22 жовтня «типовим для нинішньої осінньої погоди» назвав рівень забруднення повітря в українських містах директор Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Микола Кульбіда.

Напередодні Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського повідомила, що концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались в Києві у своїх звичних параметрах.

21 жовтня у мерії Києва повідомили, що стан повітря погіршився в Голосіївському районі столиці через пожежі на торфовищах в Обухівському районі Київщини. Пізніше представник управління екології КМДА Олександр Савченко повідомив, що у Києві немає задимленості, а є так звана температурна інверсія. Чиновник зазначив, що приблизно через тиждень денна і нічна температура повинні вирівнятись, і згадане явище зникне.