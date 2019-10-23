ДСНС попереджає про «небезпечні метеорологічні явища» в Україні

Держслужба з надзвичайних ситуацій України попередила про небезпечні метеорологічні явища в Україні, в тому числі в Києві та Київській області.

«Вранці в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності)», – йдеться в повідомленні.

Таке ж попередження стосується Києва і області, додали в ДСНС.

Крім того, до 25 жовтня у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

22 жовтня директор Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Микола Кульбіда назвав «типовим для нинішньої осінньої погоди» рівень забруднення повітря в українських містах.

21 жовтня Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського теж повідомила, що концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались в Києві у своїх звичних параметрах. Перед тим у мерії Києва казали, що стан повітря погіршився в Голосіївському районі столиці через пожежі на торфовищах в Обухівському районі Київщини. Пізніше представник управління екології КМДА Олександр Савченко повідомив, що у Києві немає задимленості, а є так звана температурна інверсія. Чиновник зазначив, що приблизно через тиждень денна і нічна температура повинні вирівнятись, і згадане явище зникне.

За попередніми прогнозами, відчутне похолодання в Україні очікується з 28 жовтня.