У кількох селах під Києвом поліція і ДСНС проведуть «лікнеп» про заборону палити листя і траву

У кількох селах Обухівського району на Київщині рятувальники проведуть роз’яснювальну роботу з громадянами щодо заборони спалювання сухої трави, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Тривалий час рятувальники Обухівщини приборкують масштабні пожежі в екосистемах району, які виникають через недбальство та недотримання правил пожежної безпеки громадянами. Тому 23 жовтня у Обухівському районі співробітники ДСНС разом з представниками Національної поліції та головами селищних рад проводитимуть роз’яснювальну роботу з мешканцями сіл Романків, Підгірці, Старі та Нові Безрадичі», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Рятувальники неодноразово звернули увагу на заборону спалювання сухої рослинності та опалого листя, наголосивши, що за такі дії передбачається адміністративна відповідальність.

Відповідно до ст. 152 КУпАП, спалювання рослинних залишків є прямим порушенням низки правил у сфері благоустрою населених пунктів та тягне за собою накладення штрафу на громадян – від двадцяти (340 грн) до вісімдесяти (1360 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти (850 грн) до ста (1700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 245 Кримінального кодексу України знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загально небезпечним способом – караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на термін від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий термін. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки – караються позбавленням волі на термін від п’яти до десяти років.

21 жовтня у Київській міській державній адміністрації повідомили, що через горіння близько півтора гектара торфовищ в селі Романків Обухівського району на Київщині у столичному Голосіївському районі спостерігається погіршення стану повітря.

22 жовтня директор Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Микола Кульбіда назвав «типовим для нинішньої осінньої погоди» рівень забруднення повітря в українських містах.

21 жовтня Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського теж повідомила, що концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались в Києві у своїх звичних параметрах.