У «Нафтогазі» розкритикували намір Кличка почати опалювальний сезон 25 жовтня

У «Нафтогазі» вважають недоцільним починати опалювальний сезон у Києві найближчими днями.

Напередодні міський голова Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон у столиці почнуть вже 25 жовтня.

«Не хочемо псувати настрій пану Кличку, але за прогнозом погоди ще тиждень буде тепла погода. Найближче похолодання у наступний вівторок – буде до +8, а вже у понеділок (4.11) прогнозують до +11», – зазначили у компанії.

У «Нафтогазі» нагадали, що з наступного тижня почнуться шкільні канікули і опалювати порожні класи сенсу немає.

«Ми розуміємо хвилювання за температурний режим у лікарнях та садочках, але, можливо, варто підійти до підключення вибірково. Щоб кияни могли зекономити свої кошти і не опалювати повітря», – мовиться у повідомленні.

Цього місяця прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що опалювальний сезон в Україні «почнеться без особливих проблем» за винятком двох міст.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.