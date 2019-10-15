Гончарук: опалювальний сезон почнеться без особливих проблем, виняток – два міста

Опалювальний сезон в Україні «почнеться без особливих проблем», заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму блозі «Чашка прем’єра».

«Я зараз із впевненістю можу сказати, що в усіх містах опалювальний сезон почнеться без особливих проблем. Винятком є лише два міста – це Сміла [Черкаської області] й Новий Розділ [Львівської області]. Там ще залишаються певні технічні складнощі й проблеми і, можливо, на декілька днів опалення розпочнеться пізніше», – сказав Гончарук.

Як стверджує прем’єр, це пов’язано, перш за все, з тим, що послуги надання опалення в цих містах здійснювалися приватними компаніями, структурами, «які своїми діями створили критичні ситуації».

За його словами, Кабінет міністрів знайшов рішення в обох випадках.

Опалювальний сезон в Україні розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.