У КМДА заявили, що підвищувати тарифи на опалення поки не планують

У Київській міській державній адміністрації заявили, що тарифи на централізоване опалення та водопостачання у Києві поки не підвищуватимуть.

«Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» наразі не планує підвищувати для населення ціни на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання. Інформація про збільшення відповідних тарифів на 30% не відповідає дійсності. Оприлюднений на сайті КП «Київтеплоенерго» проект тарифів стосується розрахунків вартості лише однієї зі складових кінцевого тарифу – виробництва теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 на 2020 рік», – мовиться у повідомленні.

У КМДА запевняють, що зазначені розрахунки «не впливають на вартість послуг для кінцевого споживача».

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на пресконференції 9 жовтня не дав прямої відповіді, чи будуть підвищені тарифи на теплопостачання в опалювальному сезоні, який розпочинається в жовтні 2019 року.

Опалювальний сезон в Україні розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.