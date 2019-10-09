Гончарук: не маю відповіді, чи будуть підвищені тарифи на опалення

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук не дав прямої відповіді, чи будуть підвищені тарифи на теплопостачання в опалювальному сезоні, який розпочинається в жовтні 2019 року.

«Рішення про це приймає не лише уряд. Коли ми підійдемо про прийняття цього рішення, дамо цьому необхідну оцінку. Я не Нострадамус, ми прагнемо зробити так, щоб тариф не збільшувався…Зараз я не хотів би давати пряму відповідь, тому що в мене її немає», – сказав голова уряду на брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів 9 жовтня.

«Єдине, що я можу точно сказати, що сьогодні ніяких рішень щодо підвищення тарифів не приймалося, і уряд не планує найближчим часом робити щось таке, щоб підвищувалися тарифи», – додав прем’єр Гончарук.

Опалювальний сезон в Україні розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.