У «Нафтогазі» назвали міста, яким загрожує зрив опалювального сезону

НАК «Нафтогаз України» повідомляє, що містам Сміла (Черкаська область) та Червоноград (Львівська область) загрожує зрив опалювального сезону через заборгованість.

Загалом до опублікованого «Нафтогазом» списку компаній-теплоплопостачальників, які через борги, можуть не отримати газ для опалення, ввійшли 116 компаній.

«Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим», – заявили у компанії.

Запаси газу в українських газосховищах перевищив 20 мільярдів метрів кубічних газу. Про це 25 вересня повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Опалювальний сезон в Україні розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.