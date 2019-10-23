Кличко назвав дату старту опалювального сезону в Києві

Опалювальний сезон у Києві розпочнеться 25 жовтня, повідомив міський голова Віталій Кличко.

На повний запуск системи теплопостачання, за технологією, потрібно 7-10 днів, додав він.

«Наступний тиждень уже буде холодним, тому післязавтра розпочинаємо запуск системи опалення. Наша система теплопостачання – найбільша в Європі і для того, щоб вона запрацювала на повну потужність, технологічно нам потрібно приблизно 10 днів. А починаємо опалювальний сезон 25 жовтня», – сказав Віталій Кличко в ефірі радіо «Київ», повідомляє пресслужба КМДА.

Мер заявив, що комунальне підприємство «Київтеплоенерго» цього року замінило понад 80 кілометрів зношених тепломереж і роботи тривають.

Також, за його словами, здійснили заміну і ремонт 1,5 тисячі одиниць обладнання на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Також Кличко повідомив, що договори на закупівлю газу з НАК «Нафтогаз» підписані.

Цього місяця прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що опалювальний сезон в Україні «почнеться без особливих проблем» за винятком двох міст.

Опалювальний сезон в Україні розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.