У новому опалювальному сезоні субсидії не зменшаться – уряд

У Кабінеті міністрів України повідомили, що в опалювальному сезоні 2019-2020 років субсидії не зменшаться.

«Ми хочемо, щоб більше коштів в програмі субсидій залишалось для найменш заможних категорій. Наприклад, дитячих будинків сімейного типу, які раніше не були в програмі, і сімей з низькими доходами», – заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

20 жовтня уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, громадянам старшим ніж 60 років. Водночас Кабмін збільшив норму плати за житлово-комунальні послуги з травня 2020 року при призначенні субсидій з 15 до 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.