Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Жовтень 2019, Київ 11:25
Новини | Суспільство

У новому опалювальному сезоні субсидії не зменшаться – уряд

Дивитись коментарі

У Кабінеті міністрів України повідомили, що в опалювальному сезоні 2019-2020 років субсидії не зменшаться.

«Ми хочемо, щоб більше коштів в програмі субсидій залишалось для найменш заможних категорій. Наприклад, дитячих будинків сімейного типу, які раніше не були в програмі, і сімей з низькими доходами», – заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

/**/ /**/ /**/ Гончарук: винятком є лише два міста – це Сміла й Новий Розділ
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Гончарук: опалювальний сезон почнеться без особливих проблем, виняток – два міста

20 жовтня уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, громадянам старшим ніж 60 років. Водночас Кабмін збільшив норму плати за житлово-комунальні послуги з травня 2020 року при призначенні субсидій з 15 до 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG