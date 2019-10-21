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22 Жовтень 2019, Київ 00:17
Новини | Події

Інцидент з аміаком в «Борисполі»: ДСНС повідомляє про одну людину в лікарні

Ілюстративне фото

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Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про результати замірів якості повітря в аеропорту «Бориспіль», роботу терміналів якого на кілька годин було заблоковано через запах аміаку.
За цими даними, наявність в повітрі аміаку встановлено, але без перевищення допустимих концентрацій.

«Один співробітник авіакомпанії «Скай Ап» доставлений до лікувального закладу. Додатково зі скаргами на погіршення самопочуття звернулося близько 50 осіб, медичний огляд яких проводиться на місці», – зазначається на сайті відомства.

Раніше близько восьмої вечора 21 жовтня на фейсбук-сторінці аеропорту з’явилось повідомлення, що через обробку полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин. Через певний час співробітники летовища повідомили, що роботу відновлено.

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