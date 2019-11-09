На вихідних в Україні утримається тепла і дощова погода, туман – синоптики

Український гідрометцентр прогнозує теплу, хоча й подекуди дощову, погоду на цих вихідних 9-10 листопада.

За цими даними, вночі температура повітря не опускатиметься нижче 4-11 градусів тепла (на півдні – 13), а вдень прогріватиметься до 13-18 градусів (на півдні – 21).

«Щодо опадів, то найближчої ночі вони пройдуть у північних, місцями західних, центральних та Харківській областях, завтра протягом дня на Закарпатті та Прикарпатті, на решті території без опадів. У неділю 10 листопада в Україні очікуємо погоду без опадів, за винятком Карпат та крайнього заходу, там вдень можливі дощі», – мовиться у повідомленні на фейсбук-сторінці установи.

У Києві у суботу пройдуть дощі, а в неділю опадів не синоптики не прогнозують.

Синоптик Наталія Діденко підтверджує цей прогноз, хоча зазначаючи, що на вихідних Україна буде однією із найтепліших країн Європи.

ДСНС попереджає про туман на Київщині, Карпатах, південних та східних областях 9 листопада. За цими даними, видимисть встановиться у межах 200-500 метрів.

