«Кліматичний страйк» став словом 2019 року за версією словника Collins

«Кліматичний страйк» став словом 2019 року за версією словника англійської мови видавництва Collins.

«Це був рік, коли [16-річна кліматична активістка] Грета Тунберґ стала суперзіркою, поширюючи свій заклик до акцій на захист клімату у всьому світі», – розповіли у видавництві.

За даними видавництва, за рік вживання словосполучення «кліматичний страйк» збільшилося в 100 разів.

У шортлист слів року потрапили deepfake (відеофейк, який складно відрізнити від реального відео), hopepunk (рух у культурі, який передбачає оптимістичне ставлення до життя) та influencer (людина, яка за допомогою соціальних медіа впливає на життя суспільства).

У вересні під час виступу в ООН Тунберґ різко розкритикувала політиків за недостатні зусилля по боротьбі зі змінами клімату. Її емоційна промова викликала обговорення у світі.

У вересні у багатьох країнах світу відбувся Міжнародний марш на захист клімату.

Акції проти змін клімату почалися в серпні 2018 року. Тоді в одну з п’ятниць Грета Тунберг провела одиночну шкільну забастову за клімат біля будівлі парламенту Швеції. До Тунберг приєдналися інші школярі і студенти, а сама акція отримала назву «П’ятниці заради майбутнього».

Шкільні протести переросли в однойменний міжнародний молодіжний рух.