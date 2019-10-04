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04 Жовтень 2019, Київ 14:07
Новини | Міжнародні

Грета Тунберґ відповіла Путіну так само, як раніше Трампу

У профілі свого твітер-акаунта, де користувачі зазвичай вказують інформацію про себе, вона написала: «добрий, але погано поінформований підліток». Це пряме відсилання до слів Путіна

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16-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберґ відреагувала на критику, висловлену на її адресу президентом Росії Володимиром Путіним.

У профілі свого твітер-акаунта, де користувачі зазвичай вказують інформацію про себе, вона написала: «добрий, але погано поінформований підліток».

Це пряме відсилання до слів Путіна.

Минулої середи, коментуючи виступ Тунберґ на кліматичному саміті ООН, президент Росії сказав, що «не поділяє загальних захоплень» із цього приводу.

/**/ /**/ /**/ «Ви звертаєтеся до нас, молоді, за надією! Як ви взагалі смієте це робити?» – заявила Грета Тунберґ, звертаючись до присутніх у залі політиків і дипломатів
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«Ніхто Греті не пояснив, що сучасний світ складний і різноманітний», – сказав Путін і додав, що «впевнений, що Грета – добра дівчинка і щира дуже, але дорослі повинні зробити все, щоб не заводити підлітків і дітей в якісь крайні ситуації, використовувати їх».

Тунберґ не вперше схожим чином реагує на зауваження політичних лідерів на її адресу. Коли президент США Дональд Трамп, іронізуючи над її промовою в ООН, назвав її «щасливою дівчиною, яка дивиться в світле і прекрасне майбутнє», Грета Тунберґ вставила цю цитату в свій профіль у твітері.

«Не існує планети «Б». Міжнародний марш за клімат у Києві – фото
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«Не існує планети «Б». Міжнародний марш за клімат у Києві – фото

20 вересня Київ долучився до Міжнародного маршу на захист клімату. Активісти висловити свою позицію щодо забруднення довкілля та викидів парникових газів, які пов’язані зі змінами клімату

Виступаючи в ООН, Тунберґ різко розкритикувала політиків за недостатні зусилля по боротьбі зі змінами клімату. Її емоційна промова викликала обговорення у світі.

Тунберґ здобула широку популярність, коли минулого року почала «страйк заради клімату». Вона щотижня виходила до стін парламенту Швеції замість занять у школі, вимагаючи від політиків вжити термінових заходів, щоб не допустити екологічної катастрофи.

/**/ /**/ /**/ Міжнародний марш за клімат, Київ, 20 вересня 2019 року
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Її акції підтримали школярі і в інших країнах Європи. У грудні минулого року Тунберґ виступила з промовою на Всесвітній конференції ООН з питань зміни клімату в Катовіце (Польща).

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