Грета Тунберґ відповіла Путіну так само, як раніше Трампу

16-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберґ відреагувала на критику, висловлену на її адресу президентом Росії Володимиром Путіним.

У профілі свого твітер-акаунта, де користувачі зазвичай вказують інформацію про себе, вона написала: «добрий, але погано поінформований підліток».

Це пряме відсилання до слів Путіна.

Минулої середи, коментуючи виступ Тунберґ на кліматичному саміті ООН, президент Росії сказав, що «не поділяє загальних захоплень» із цього приводу.

«Ніхто Греті не пояснив, що сучасний світ складний і різноманітний», – сказав Путін і додав, що «впевнений, що Грета – добра дівчинка і щира дуже, але дорослі повинні зробити все, щоб не заводити підлітків і дітей в якісь крайні ситуації, використовувати їх».

Тунберґ не вперше схожим чином реагує на зауваження політичних лідерів на її адресу. Коли президент США Дональд Трамп, іронізуючи над її промовою в ООН, назвав її «щасливою дівчиною, яка дивиться в світле і прекрасне майбутнє», Грета Тунберґ вставила цю цитату в свій профіль у твітері.

Виступаючи в ООН, Тунберґ різко розкритикувала політиків за недостатні зусилля по боротьбі зі змінами клімату. Її емоційна промова викликала обговорення у світі.

Тунберґ здобула широку популярність, коли минулого року почала «страйк заради клімату». Вона щотижня виходила до стін парламенту Швеції замість занять у школі, вимагаючи від політиків вжити термінових заходів, щоб не допустити екологічної катастрофи.

Її акції підтримали школярі і в інших країнах Європи. У грудні минулого року Тунберґ виступила з промовою на Всесвітній конференції ООН з питань зміни клімату в Катовіце (Польща).