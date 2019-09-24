«Ми на початку масового вимирання» – 16-річна активістка в ООН розкритикувала світових лідерів

16-річна екологічна активістка зі Швеції Грета Тунберґ увечері 23 вересня виступила в ООН з емоційною промовою, в якій вона розкритикувала світових лідерів, звинувативши їх у зраді молоді через нездатність впоратися із забрудненням атмосфери.

Вона напророкувала світові екологічну катастрофу і заявила, що «люди страждають, вмирають, гинуть екосистеми, а ми перебуваємо на початку масового вимирання», але політики нічого не роблять для того, щоб змінити цю ситуацію на краще.

«Моє послання вам: ми будемо стежити за тим, що ви робите, – заявила Грета Тунберґ, звертаючись до присутніх у залі політиків і дипломатів. – Все, що відбувається – неправильно. Мене взагалі не повинно було бути в цьому залі. Я повинна бути в школі по інший бік океану. Але саме ви звертаєтеся до нас, молоді, за надією! Як ви взагалі смієте це робити? Ви, саме ви вкрали мої мрії і моє дитинство своїми порожніми розмовами! А все, про що ви можете думати – це гроші і казки про вічне економічне зростання!»

Президент США Дональд Трамп, який був присутній в залі під час промови Тунберґ, із сарказмом відгукнувся про її промову в твітері.

«Вона виглядає дуже щасливою юною дівчиною, яка дивиться в світле і прекрасне майбутнє. Як приємно таке бачити!» – написав Трамп. Під час промови активістки він кілька разів виразно поглядав на годинник і заплющував очі.

Тунберґ, зі свого боку, пообіцяла, що «нові покоління будуть пильно стежити за діями нинішньої влади» і ніколи не пробачать, якщо та їх підведе.

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Тунберґ отримала широку популярність, коли в минулому році почала «страйк заради клімату». Вона щотижня виходила до стін парламенту Швеції замість занять у школі, вимагаючи від політиків вжити термінових заходів, щоб не допустити екологічної катастрофи.

Її акції підтримали школярі і в інших країнах Європи. У грудні минулого року Тунберґ виступила з промовою на Всесвітній конференції ООН з питань зміни клімату в Катовіце (Польща).